В Самаре состоится межнациональный праздник, приуроченный ко Дню рождения Коста Хетагурова

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Ежегодно мероприятие проводится Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания» при поддержке Администрации г. о. Самара.Праздничной программой запланировано приветственное слово почетных гостей, руководителей национально-культурных центров Самары, концертная программа которую представят межнациональные творческие коллективы, передает пресс-служба горадминистрации.***Коста Леванович Хетагуров (15.10.1859 – 01.04.1906) – осетинский поэт, драматург, публицист, живописец. Он писал и на осетинском, и на русском языках, сотрудничал с газетами Северного Кавказа, является автором этнографического очерка по истории осетин.День рождения К.Л. Хетагурова празднуется осетинами, проживающими в разных странах мира.Жизни и деятельности К.Л. Хетагурова посвящен художественный фильм (1959 год); имя поэта носят ряд сел, Северо-Осетинский государственный университет, дом-музей и музей осетинской литературы в городе Владикавказ, драматический театр в городе Цхинвал, улицы в городах Ставрополь, Уфа, Тбилиси, Пятигорск, Кривой Рог, Херсон, Очаков.В честь К.Л. Хетагурова установлено порядка двух десятков памятников, монументов, а также скульптур в виде бюста.Были выпущены монета и марки, посвященные К.Л. Хетагурову.