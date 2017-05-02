В Самаре состоится марафон «О Волге читаем стихи»

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Марафон направлен на поддержку читательского интереса детей и подростков к поэзии, посвященной великой русской реке Волга.К участию в марафоне приглашаются библиотеки городов Поволжья. Подробнее об этапах и условии участия - на сайте организатора: www.csdb-samara.ru.Регистрация участников осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/3lVC1mB49iNKuIZE2, сообщает пресс-служба администрации Самары.