В Самаре состоится марафон «О Волге читаем стихи»
2 мая 2017 17:36
153
Марафон направлен на поддержку читательского интереса детей и подростков к поэзии, посвященной великой русской реке Волга.
К участию в марафоне приглашаются библиотеки городов Поволжья. Подробнее об этапах и условии участия - на сайте организатора: www.csdb-samara.ru.
Регистрация участников осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/3lVC1mB49iNKuIZE2, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 мая 2017 19:51
Каждый пришедший на площадь Куйбышева сможет принять участие в самом массовом исполнении вальса. Социум
131
2 мая 2017 17:36
Марафон направлен на поддержку читательского интереса детей и подростков к поэзии, посвященной великой русской реке Волга. Социум
152
Здравоохранение
2 мая 2017 10:57
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
165
28 апреля 2017 19:00
Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма. Здравоохранение
690
28 апреля 2017 13:26
Выявлена нежелательная реакция на введение этого вещества. Здравоохранение
872
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
197
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
197
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
177
Образование
2 мая 2017 13:31
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
189
28 апреля 2017 10:57
Программа рассчитана на три года. Образование
288
27 апреля 2017 20:43
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta. Образование
573
Культура
2 мая 2017 13:02
Команда университета – в числе восьми претендентов на победу. Культура
165
27 апреля 2017 11:32
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
221
26 апреля 2017 12:08
На встречу приглашены ветераны, школьники, представители общественности. Культура
207
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
49
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
224
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
135
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
332
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
843
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1035
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1247
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2573
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1516
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
901
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
437
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
868
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2110
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3136
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3220
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают