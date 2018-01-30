В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
30 января 2018 19:13
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Татарский поэт, журналист и художник родился 15 февраля 1938 года в Нурлатском районе Татарской АССР, многие десятилетия прожил в с. Старое Фейзуллово Кошкинского района Куйбышевской области, где создал основную часть своих произведений. Последние годы жизни провел в Димитровграде Ульяновской области.
Гакиль Сагиров был и остается гордостью и достоянием трех регионов-соседей и всей многонациональной культуры нашего края. Его называют Николаем Островским нашего времени.
В юношеские годы после неудачной операции на позвоночник Гакиль Сагиров остался неподвижен. Молодой человек не потерял интерес к жизни, научился писать и рисовать.В течение 45 лет прикованный к постели он продолжал творить: диктовал своим близким стихи, прозу, служил внештатным корреспондентом сразу нескольких газет, карандашом, зажатым в зубах, рисовал графические картины. Были изданы восемь поэтических сборников, один из них вышел в Самаре на русском и татарском языках. Но многие рукописи еще остались неопубликованными.
Гакиль Сагиров постоянно встречался со своими читателями, журналистами, писателями и поэтами, ветеранами и молодежью, участвовал в общественной жизни. Стал лауреатом нескольких премий. В том числе самой первой в 1998 году Самарской областной премии «Благородство». Вручая ее Сагирову, народная артистка СССР Вера Ершова несколько мгновений стояла перед ним, преклонив колено.
30 июля 2009 года Гакиль Сагиров скончался. Поклонники его творчества, все, кто знал его, хранят в своих сердцах память об удивительном человеке, преподавшем для всех нас урок мужества, длиною в целую жизнь.
Татарские общественные организации Самары создали оргкомитет по проведению 80-летия со дня рождения знаменитого земляка и готовят по этому случаю большое мероприятие с интересной, насыщенной программой. В нем примут участие представители государственных органов и творческих союзов не только нашего региона, но и Республики Татарстан и Ульяновской области. Дети и взрослые - певцы и мастера художественного чтения исполнят произведения поэта. Планируется также организовать выставку его картин, сообщает пресс-служба ДДН.
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В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
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