В Самаре состоится концерт областного фестиваля-конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами»

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В фестивале принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет, в том числе творческие коллективы и сольные исполнители, занимающиеся различными видами художественного творчества и искусства по 4 номинациям: хореография, вокал,инструментальное творчество, а также иное творчество (клоунада, классическая пантомима, уличный театр, театр-буффонада, пластическая импровизация, театр малых форм, кукольный театр, фокусы).В 2017 году для участия в фестивале поданы заявки более 100 участников, проживающих в Самарской области из городов и муниципальных районов. Среди них Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, Кинель, Большая Глушица, Челно-Вершины,Дмитриевка, Утевка, Клявлино, Шентала, Камышла, Кинель-Черкассы, Кошки, Шигоны, Сергиевск, Красный Яр.Подведение итогов фестиваля – определение лауреатов - осуществляется членами жюри по окончанию концерта. Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами участников.Пять лауреатов фестиваля, отобранные жюри, выступят в дуэте со «звездами» самарской эстрады на областном торжественном мероприятии, приуроченном к Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.