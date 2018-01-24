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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится конкурс профмастерства среди педагогов учреждений дополнительного образования

24 января 2018 17:09
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В конкурсе примут участие более 100 педагогов из 18 школ города, среди которых руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры.
28 января в 10.00 в детской музыкальной школе №3 на Волжском проспекте состоится Открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание-2018».

В Самаре конкурс проводится уже четвертый год и направлен на повышение уровня профессионализма и мастерства преподавателей, поддержку перспективных специалистов. В состав жюри входят известные в Самаре и области педагоги-музыканты.

Число участников конкурса «Призвание» растет с каждым годом, в 2018 году в нем примут участие более 100 педагогов из 18 школ города, среди которых руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры.

Участники конкурса будут претендовать на победу в следующих номинациях:

- «Исполнительское мастерство»;

- «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования», сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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