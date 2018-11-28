В Самаре состоится казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»

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Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» и Самарская казачья общественная региональная организация «Самарское казачье землячество» при поддержке Администрации Губернатора Самарской области проводят праздник сотрудничества и добрососедства народов России «Слава Богу, что мы – казаки!». Мероприятие состоится в субботу, 1 декабря, в 13.00 по адресу: Дворец культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 94). Праздник приурочен к 28-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.30 ноября 1990 года 14 энтузиастов во главе с военным комиссаром Промышленного района города Куйбышева Борисом Николаевичем Гусевым и председателем комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям, деятельности общественных объединений и делам религий Куйбышевского областного Совета народных депутатов Юрием Васильевичем Еругиным провели учредительный круг (собрание) по созданию в городе городской общественной организации казаков под названием «Самарское казачье землячество». На этом учредительном круге Атаманом (руководителем) организации был избран Борис Николаевич Гусев, а его первым заместителем (товарищем атамана) – Юрий Васильевич Еругин.Самарское казачье землячество, после созданного летом 1990 года в Москве Союза казаков России, стало одной из первых казачьих общественных организаций России, а также первой созданной и зарегистрированной казачьей общественной организацией города Самары (тогда ещё Куйбышева), Самарской области и всего Приволжского федерального округа. После этого появились казачьи организации в Тольятти, Сызрани, Кинеле, Чапаевске, Саратове, Пензе, Уфе, Ижевске и других населённых пунктах Приволжского федерального округа. В 1991 году по инициативеСамарского казачьего землячества было создано международное общественное казачье объединение России и Казахстана «Союз казаков Поволжья и Урала», в 1993 году – Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Волжское казачье войско» (атаман Борис Николаевич Гусев), а в 1996 году – межрегиональное казачье общественное объединение Волжское войсковое казачье общество (ВВКО). Оно было внесено первым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Первым Войсковым атаманом ВВКО был избран Борис Николаевич Гусев. Вторым Войсковым атаманом ВВКО был Иван Кузьмич Миронов (2010-2013 годы). С 2013 года и по настоящее время Войсковым атаманом ВВКО является казачий полковник, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Евгеньевич Иванов.Сегодня Волжское войсковое казачье общество, действующее на территории тринадцати субъектов Приволжского федерального округа (в Самарской, Нижегородской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, Пермском крае, Башкортостане, Мари Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии), и другие казачьи объединения нашего региона вносят достойный вклад в укрепление дружбы всех народов, проживающих в Российской Федерации, и в патриотическое воспитание населения, в первую очередь, молодёжи.На казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!» приглашены Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Казаков и А.Е. Хинштейн, председатель Самарской Губернской Думы Г.П. Котельников, Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, Глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина, председатель Думы г.о. Самара А.П. Дегтев, руководители национально-культурных объединений Самары и Самарской области, казачий актив и казаки-кадеты нашего региона, передает прсс-служба облправительства.