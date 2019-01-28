В Самаре состоится городской образовательный форум

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В пленарном заседании примет участие Лабутин Василий Борисович, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания технологии, информатики и ИКТ ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Москва), который осветит вопрос STEM-образования.В ходе работы круглого стола участники обсудят вопросы современных образовательных и воспитательных практик, дистанционных технологий образования, формирования ценностных ориентаций у детей и подростков, проблем профессионального самоопределения, а также развития инженерных компетенций в системе общего и дополнительного образования.Проектные площадки разрабатывают и тиражируют новые элементы содержания образования и системы воспитания, педагогические технологии, учебно-методические и учебно-лабораторные комплексы. Наработанные материалы обогащают педагогическую практику на уровне дошкольного образования и основного образования, передает пресс-служба горадминистрации.