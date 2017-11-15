В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"

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16 ноября в 15:00 на самой большой площади Европы – площади имени Куйбышева, состоится гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов комплексных средств и сил, заступающих на службу по охране общественного порядка. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии в смотре примут участие представители общественных объединений правоохранительной направленности – добровольной народной дружины, «Народного контроля», «Ночного патруля», а также сотрудники частных охранных организаций.Готовность нарядов к несению службы лично проверят начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников и командующий строевым смотром – и.о. начальника Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Вячеслав Хомских.Перед началом официальной части смотра состоится награждение отличившихся стражей правопорядка и общественников.Для зрителей организаторы приготовили захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области, сотрудников кинологической службы и специального батальона ДПС, которые наглядно продемонстрируют слаженные действия при задержании преступников. Не пропустите зрелищные мероприятия, призванные показать всю силу и мощь самарского гарнизона полиции, приглашает облМВД.