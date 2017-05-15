В Самаре состоится форум по первым итогам и перспективам образовательно-туристкого проекта «Вагон знаний»
15 мая 2017 14:52
92
Первый «Вагон» в рамках проекта стартовал 17 декабря 2016 года с направления Пенза-Самара- Пенза, а сама идея стала настоящим открытием в сфере школьного туризма. Данный образовательно-туристский проект реализуется посредством
комфортных, увлекательных путешествий по железной дороге с целью получения новых впечатлений и знаний, а также воспитания патриотизма, чувства гордости за регионы Российской Федерации у школьников. Передвижение осуществляется на регулярном поезде - современном дневном экспрессе, оборудованном удобными местами для сидения.
Образовательно–развлекательная программа для ребят начинается уже в поезде с привлечением ведущих, аниматоров, мультимедийных ресурсов. На сегодняшний день «Вагон знаний» - это 4 направления (Самарская область, Пензенская область, Республика Башкортостан и Ульяновская область), более 4000 участников – школьников и их учителей и, конечно же, это синергия идей, официальных и творческих встреч организаторов и партнеров проекта. Формула успеха «Вагона знаний» - в консолидации региональных администраций, бизнеса и крупнейшего в России оператора пассажирских перевозок.
Главная цель форума - это подведение первых итогов и стратегическое планирование на следующий учебный год (2017-2018). В основе форума лежит концепция «Вагона знаний», которая заключается в том, чтобы сделать «время в дороге/пути» - одной из самых увлекательных и познавательных составляющих путешествия по регионам нашей необъятной страны. Ведь между
российскими регионами – большие расстояния, поэтому основную часть путешествия у туриста занимает дорога, что нивелирует все впечатления. В связи с этим участников форума ждет насыщенная программа, в рамках которой инициаторы и организаторы проекта со стороны Самарской области, Пензенской области и Республики Башкортостан поделятся опытом реализации проекта, будущие участники проекта расскажут про свои туристические возможности и смогут обменяться с коллегами мыслями и идеями по дальнейшему развитию проекта «Вагон знаний».
Принципиально новый подход, использованный в проекте «Вагон знаний», позволяет расширить географические рамки проекта, вовлекая Саратовскую область и Республику Мордовия, а также транслировать опыт интересных программ в рамках путешествия по железной дороге не только на школьников, но и на студентов, пенсионеров, корпорантов и другую целевую аудиторию.
Для того чтобы гости форума полностью погрузились в атмосферу «Вагона знаний» и снова почувствовали себя школьниками, жаждущими приключений, на форуме их ждет интерактив «Как мы путешествуем в «Вагоне знаний»». Итогом форума станет резолюция, включающая в себя предложения участников по дальнейшим стратегическим перспективам проекта «Вагон знаний», сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 18:09
В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Социум
9
15 мая 2017 17:56
В мероприятии примут участие около 3000 выпускников. Социум
64
15 мая 2017 17:46
Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области... Социум
65
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
117
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
100
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
120
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
157
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
321
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
289
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
288
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
296
Культура
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
114
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
59
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
149
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
343
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
219
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1107
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1275
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2769
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1655
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1094
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2237
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия