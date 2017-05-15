В Самаре состоится форум по первым итогам и перспективам образовательно-туристкого проекта «Вагон знаний»

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Первый «Вагон» в рамках проекта стартовал 17 декабря 2016 года с направления Пенза-Самара- Пенза, а сама идея стала настоящим открытием в сфере школьного туризма. Данный образовательно-туристский проект реализуется посредствомкомфортных, увлекательных путешествий по железной дороге с целью получения новых впечатлений и знаний, а также воспитания патриотизма, чувства гордости за регионы Российской Федерации у школьников. Передвижение осуществляется на регулярном поезде - современном дневном экспрессе, оборудованном удобными местами для сидения.Образовательно–развлекательная программа для ребят начинается уже в поезде с привлечением ведущих, аниматоров, мультимедийных ресурсов. На сегодняшний день «Вагон знаний» - это 4 направления (Самарская область, Пензенская область, Республика Башкортостан и Ульяновская область), более 4000 участников – школьников и их учителей и, конечно же, это синергия идей, официальных и творческих встреч организаторов и партнеров проекта. Формула успеха «Вагона знаний» - в консолидации региональных администраций, бизнеса и крупнейшего в России оператора пассажирских перевозок.Главная цель форума - это подведение первых итогов и стратегическое планирование на следующий учебный год (2017-2018). В основе форума лежит концепция «Вагона знаний», которая заключается в том, чтобы сделать «время в дороге/пути» - одной из самых увлекательных и познавательных составляющих путешествия по регионам нашей необъятной страны. Ведь междуроссийскими регионами – большие расстояния, поэтому основную часть путешествия у туриста занимает дорога, что нивелирует все впечатления. В связи с этим участников форума ждет насыщенная программа, в рамках которой инициаторы и организаторы проекта со стороны Самарской области, Пензенской области и Республики Башкортостан поделятся опытом реализации проекта, будущие участники проекта расскажут про свои туристические возможности и смогут обменяться с коллегами мыслями и идеями по дальнейшему развитию проекта «Вагон знаний».Принципиально новый подход, использованный в проекте «Вагон знаний», позволяет расширить географические рамки проекта, вовлекая Саратовскую область и Республику Мордовия, а также транслировать опыт интересных программ в рамках путешествия по железной дороге не только на школьников, но и на студентов, пенсионеров, корпорантов и другую целевую аудиторию.Для того чтобы гости форума полностью погрузились в атмосферу «Вагона знаний» и снова почувствовали себя школьниками, жаждущими приключений, на форуме их ждет интерактив «Как мы путешествуем в «Вагоне знаний»». Итогом форума станет резолюция, включающая в себя предложения участников по дальнейшим стратегическим перспективам проекта «Вагон знаний», сообщает пресс-служба облправительства.