В Самаре состоится финал областного турнира «Обязан и имею право»

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Турнир стартовал в январе 2018 года. За это время студенты прошли конкурсный отбор из нескольких этапов. В заочном участие приняли 44 команды из 35 ссузов области, среди которых учебные заведения Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Самары, Нефтегорска, Большой Глушицы, Новокуйбышевска, с.Домашка и Хворостянки. В результате было отобрано 25 команд, которые соревновались друг с другом на очном этапе. Участникам пришлось побороться за победу в 7 конкурных заданиях. Причем оценивались не только правовые знания студентов, но и умение применять теоретическую информацию на практике, артистизм и общую эрудицию.В финал вышли 4 команды: студенты из Тольяттинского политехнического колледжа, Профессионального училища с.Домашка, Колледжа связи ПГУТИ и Поволжского государственного колледжа. Кроме того, командам, которые на протяжении очного этапа занимали вторые места, дали возможность также пройти в финал. 5 финалиста выбирали путем зрительского голосования. Победителем стала команда «Ладья» из Самарского Энергетического колледжа, набрав 265 голосов.По итогам конкурса члены жюри в лице представителей Министерства внутренних дел, прокуратуры и отдела юридической и психологической помощи Самарского Дома Молодежи определят команду-победителя турнира, которая получит Кубок и ценные призы.Турнир проводится в рамках реализации проекта Кондрашовой Алены Алексеевны, отобранного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: СДМ