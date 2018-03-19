В Самаре состоится финал областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»

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Областной Конкурс «Сердце отдаю детям» является системообразующим конкурсом, региональным этапом Всероссийского конкурса и проводится в Самарской области с 1995 года.С 2014 года Конкурс проводится в рамках трудового конкурса «Профессионал года» по направлению «Образование» в номинации «Педагог дополнительного образования».Конкурс нацелен на повышение роли дополнительного образования в творческом развитии детей, на выявление передового педагогического опыта и поддержки талантливых педагогов в системе дополнительного образования детей Самарской области.В Финале Конкурса примут участие более 40 педагогических работников системы дополнительного образования детей Самарской области: педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы. Участники Конкурса в 6 номинациях представят свое педагогическое кредо, образовательную программу, продемонстрируют педагогическое мастерство на открытых занятиях с учащимися.По итогам Конкурса будут определены лауреаты в номинациях и «Лучший педагог дополнительного образования 2018 года».Открытие финала Конкурса состоится 21 марта в 12.00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества Самары.22 марта состоятся открытые занятия финалистов в МБОУ «Школа № 12 Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова».23 марта состоится круглый стол для лауреатов номинаций и торжественная церемония закрытия в ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества», сообщает пресс-служба облправительства.