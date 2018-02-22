В Самаре состоится фестиваль ГТО

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По информации городского Департамента физической культуры и спорта, принять участие в фестивале могут граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 18 до 70 лет и старше, и относящиеся к VI – XI cтупеням комплекса ГТО соответственно.Программа фестиваля проводится в два дня. Первый день - 3 марта с 10.00 до 14.00 пройдет на территории Дворца спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, д.101).Виды испытаний:- бег на 30м, 60м, 100 м;- бег на 2000 м, 3000 м;- челночный бег 3х10м;- прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места;- скандинавская ходьба на 3000м;- cмешенное передвижение на 2000м;- стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10м (очки) из электронного оружия;- рывок гири 16 кг;- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (о гимнастическую скамью);- поднимание туловища из положения лежа на спине;- подтягивание из виса на высокой перекладине;- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу).Второй день - 4 марта в 13.30 - старт на территории МБУ ДО г.о.Самара «СДЮСШОР №11» (ул.Стара Загора, д.226А).Виды испытаний:- бег на лыжах 2, 3, 5 км;- передвижение на лыжах 3 км.Участники должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт – www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). Дополнительную информацию по регистрации в АИС ГТО можно получить, обратившись в Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» по телефону 994-37-02.Предварительные индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения и УИН-номера принимаются до 14.00 28.02.2018 на электронный адрес: olimpdod.adm@mail.ru или по телефону 994-37-02, сообщает пресс-служба администрации Самары.