В Самаре состоится брифинг по вопросам оценки регулирующего воздействия и реформы контрольно-надзорной деятельности

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Участники:- Петрухина Елена Геннадьевна – руководитель управления оценки регулирующего воздействия департамента развития предпринимательстваминистерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;- Саусин Андрей Валерьевич – заместитель руководителя аппарата – руководитель правового управления аппарата Самарской Губернской Думы.В настоящее время процедура ОРВ является обязательной для субъектов РФ при реализации органами государственной власти полномочий нормотворчества и правоприменения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Результатом ОРВ является совершенствование нормативного регулирования сферы предпринимательской и инвестиционной деятельности, выявление и устранение положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности.Основная цель КНД государства – переориентация работы органов исполнительной власти с задач по выявлению уже причиненного вреда и наказанию виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, предупреждение нарушения обязательных требований, предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных субъектов, сообщает пресс-служба облправительства.