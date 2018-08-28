Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
Гостям киновечера была представлена насыщенная и разнообразная программа.
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
В ведомстве отметили, что особое внимание нужно обратить на качество учебников для детей младшего возраста.
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить рюкзак
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
От полученных ранений восьмилетний мальчик погиб на месте, ещё пять человек были госпитализированы.
В Кировской области многодетная семья разбилась в ДТП из-за кабана
Президент России Владимир Путин решил рассказать о своем отношении к пенсионной реформе в телевизионном обращении в среду из-за важности темы, а не из-за снижения рейтингов.
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением по реформе пенсий
Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов.
В Самару с Чемпионата мира по тхэквандо вернулась команда из 8 спортсменов - участников сборной России
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову.
Егоров извинился перед Тихоновым за слова после игры «Енисей» – «Крылья»
сегодня  Вторник, 28 августа, 19:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/08:
USD 67.4
-0.39
EUR 78.23
-0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится брифинг по вопросам оценки регулирующего воздействия и реформы контрольно-надзорной деятельности

28 августа 2018 15:41
156
30 августа в 11.00 в здании правительства Самарской области  состоится брифинг, посвященный вопросам оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). Работа по данным направлениям выполняется в соответствии с поручениями главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Участники:
- Петрухина Елена Геннадьевна – руководитель управления оценки регулирующего воздействия департамента развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
- Саусин Андрей Валерьевич – заместитель руководителя аппарата – руководитель правового управления аппарата Самарской Губернской Думы.

В настоящее время процедура ОРВ является обязательной для субъектов РФ при реализации органами государственной власти полномочий нормотворчества и правоприменения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Результатом ОРВ является совершенствование нормативного регулирования сферы предпринимательской и инвестиционной деятельности, выявление и устранение положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Основная цель КНД государства – переориентация работы органов исполнительной власти с задач по выявлению уже причиненного вреда и наказанию виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, предупреждение нарушения обязательных требований, предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных субъектов, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 августа 2018  19:18
Гостям киновечера была представлена насыщенная и разнообразная программа.
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Гостям киновечера была представлена насыщенная и разнообразная программа.  Социум
26
28 августа 2018  18:46
В ведомстве отметили, что особое внимание нужно обратить на качество учебников для детей младшего возраста.
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить рюкзак
В ведомстве отметили, что особое внимание нужно обратить на качество учебников для детей младшего возраста.  Социум
36
28 августа 2018  18:34
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
  Социум
88
Весь список

Здравоохранение
28 августа 2018  15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.
Медицинский центр "Династия" отмечает рождение 3500-го ребенка
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.  Здравоохранение
161
27 августа 2018  16:05
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные учреждения.
Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева посетила медучреждения Самарской области
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные... Здравоохранение
193
27 августа 2018  16:00
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.  Здравоохранение
236
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
100
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
747
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1000
Весь список
Туризм
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
304
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
283
21 августа 2018  12:12
В Турции снова предложили отменить систему
В Турции снова предложили отменить систему "всё включено"
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
349
Весь список
Образование
28 августа 2018  16:33
Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации.
Стройотряд Самарского университета установил производственный рекорд на студенческой стройке "Космодрома Восточный"
Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации.  Образование
90
28 августа 2018  10:10
Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Изменения не затронут экзамены по математике, географии, физике, химии и информатике. Образование
148
28 августа 2018  09:49
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору школьного портфеля
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору школьного портфеля
Для учеников начальной школы он должен весить не более 700 г. Образование
125
Весь список

Культура
28 августа 2018  13:56
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
Мероприятие состоится 2 августа. Культура
107
27 августа 2018  14:00
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Будут сражаться четыре команды. Культура
227
27 августа 2018  13:47
В Самаре пройдет мероприятие, посвященное Дню российского кино
В Самаре пройдет мероприятие, посвященное Дню российского кино
Оно состоится в кинотеатре «Филин». Культура
214
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
159
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1125
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1344
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
210
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
760
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1382
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1020
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1758
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1519
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
222
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1136
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
763
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
865
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
867
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
624
Весь список

Мероприятия
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда