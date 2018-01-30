В Самаре состоится акция в поддержку российских спортсменов - участников XXIII зимней Олимпиады

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В программе спортивного мероприятия показательные выступления чемпионов мира, Европы и участников Олимпийских игр по различным видам спорта. В том числе, показательные номера на льду ведущих фигуристов региона. Также предусмотрены фото и автограф-сессия, развлекательная программа, конкурсы для зрителей.«Мы проводим эту акцию, чтобы выразить поддержку нашим спортсменам, которые отправляются на предстоящие зимние Олимпийские игры, а также показать ведущих спортсменов Самарской области. Мы регулярно организуем мастер-классы и открытые уроки с целью привлечения жителей к занятиям спортом. Многие дети, увидев выступления профессионалов, просят родителей записать их в специализированную спортивную секцию», - отметил директор «Центра спортивной подготовки» Сергей Макаров, сообщает пресс-служба облправительства.