В Самаре состоится Инклюзивная эстафета «Готовы помочь!», посвященная вопросам понимания инвалидности

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29 ноября в 13.00 по адресу ул. Дзержинского, д. 31 начнется Инклюзивная эстафета «Готовы помочь!», посвященная вопросам понимания инвалидности. Во время мероприятия школьники и потенциальные волонтёры пройдут шесть площадок, где сотрудники общественных организаций и учебных заведений, профессионально работающие с людьми с ОВЗ, поделятся своим опытом в форме увлекательных и интерактивных мастер-классов. Участники получат представление о социальном волонтёрстве и смогут более ответственно и осознанно принимать решения в данной области.Основные организации-участники:- Самарский Государственный Колледж Сервисных Технологий и Дизайна.- Самарская Региональная Общественная Организация «Инклюзивный Клуб Добровольцев».- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».- АНО «Самарский Центр развития добровольчества».Участников эстафеты ожидают:- «Личное общение», где ребята смогут задать свои вопросы и пообщаться с одним из специалистов в сфере инклюзии в общественном секторе Самары.- «Полоса препятствий», на которой будут даны навыки обращения со специализированной инватехникой и доступен тест драйв современных электроколясок.- «Собака-поводырь», где волонтёры узнают как правильно сопровождать человека с собакой-поводырём, и узнают как воспринимают мир люди без зрения.- И многие другие увлекательные интерактивные площадки, передает пресс-служба облправительства.