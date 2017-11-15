В Самаре состоится IXV городской экологический слёт «На страже природы»

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16 ноября в 13.30 на базе МБУ «Школа № 70» (ул. 40 лет Победы, 74) состоится XIV городской экологический слёт «На страже природы».

Слёт проводится с целью обмена опытом учащихся по изучению вопросов экологии, воспитания экологического сознания у подрастающего поколения. В Слёте могут принять участие молодежные экологические объединения, в составе не более 10 человек от образовательного учреждения. Каждое экологическое объединение воплощает идею Слёта в своем выступлении (маршировке, речевках, танцах, пантомимах, акробатических номерах и прочее).