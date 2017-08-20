В Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт региона

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Сегодня, 20 августа в Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт Самарская область.Программа мероприятий:12.00 - 13.00 - Вводная лекция13.00 - 13.30 - свободное общение в формате Вопрос-ответ13.30 - 14.00 - перерыв14.00 - 15.00 - краткие вводные по направлениям работы отряда Картография, Инфорг, Компас, Экипировка.14.30 - 16.00 - блок для действующих инфоргов.Всех желающих приглашают познакомиться с деятельностью отряда, получить вопросы на ответы, присоединиться к отряду Лизаалерт.Место встречи:тайм-кафе Loft https://vk.com/loftsamaraпр.Кирова 147 трц Вива-Ленд, 4 этаж,