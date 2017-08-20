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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт региона

20 августа 2017 11:04
281
В Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт региона
Приглашают всех желающих.

Сегодня, 20 августа в Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт Самарская область.

Программа мероприятий:

12.00 - 13.00 - Вводная лекция
13.00 - 13.30 - свободное общение в формате Вопрос-ответ
13.30 - 14.00 - перерыв
14.00 - 15.00 - краткие вводные по направлениям работы отряда Картография, Инфорг, Компас, Экипировка.
14.30 - 16.00 - блок для действующих инфоргов.

Всех желающих приглашают познакомиться с деятельностью отряда, получить вопросы на ответы, присоединиться к отряду Лизаалерт.

Место встречи:
тайм-кафе Loft https://vk.com/loftsamara
пр.Кирова 147 трц Вива-Ленд, 4 этаж,

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Комментарии



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