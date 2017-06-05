В Самаре состоится «Битва самарских рестораторов»

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Церемония открытия запланирована на 6 июня.Деловая часть программы включает многочисленные семинары, мастер-классы и лекции. Кроме того, запланировано подписание соглашений между департаментом туризма Самарской области и Федерацией рестораторов и отельеров и Федерацией рестораторов и отельеров и Гостинично-туристской ассоциацией.Параллельно с деловой программой в течение двух дней 6 и 7 июня 2017 года состоится сам конкурс профессионального мастерства «Битва самарских рестораторов» в четырех профессиональных номинациях: официант, повар, бармен, бариста.Ключевая цель данного мероприятия – объединение и совместная работа бизнеса, власти и общественных объединений для повышения качества услуг питания Самары, а также повышения престижа работы в данной сфере и помощь бизнесу в решении их профессиональных вопросов.Участники конкурса смогут не только получить оценку своего мастерства, но и получат возможность профессиональных консультаций от авторитетных экспертов индустрии. В Самару приедут ведущие специалисты отрасли, сообщает пресс-служба облправительства.

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