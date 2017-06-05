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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится «Битва самарских рестораторов»

5 июня 2017 16:49
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Участники конкурса смогут не только получить оценку своего мастерства, но и получат возможность профессиональных консультаций от авторитетных экспертов индустрии. В Самару приедут ведущие специалисты отрасли.
6 и 7 июня 2017 года в Самаре состоится конкурс «Битва самарских рестораторов». Он пройдет на площадке ресторанного комплекса «Три оленя».

Церемония открытия запланирована на 6 июня. 

Деловая часть программы включает многочисленные семинары, мастер-классы и лекции. Кроме того, запланировано подписание соглашений между департаментом туризма Самарской области и Федерацией рестораторов и отельеров и Федерацией рестораторов и отельеров и Гостинично-туристской ассоциацией.

Параллельно с деловой программой в течение двух дней 6 и 7 июня 2017 года состоится сам конкурс профессионального мастерства «Битва самарских рестораторов» в четырех профессиональных номинациях: официант, повар, бармен, бариста.

Ключевая цель данного мероприятия – объединение и совместная работа бизнеса, власти и общественных объединений для повышения качества услуг питания Самары, а также повышения престижа работы в данной сфере и помощь бизнесу в решении их профессиональных вопросов.

Участники конкурса смогут не только получить оценку своего мастерства, но и получат возможность профессиональных консультаций от авторитетных экспертов индустрии. В Самару приедут ведущие специалисты отрасли, сообщает пресс-служба облправительства. 


Фото    pixabay.com

 

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