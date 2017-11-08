В Самаре состоится областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

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Цели фольклорного фестиваля: сохранение и возрождение чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев; повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности; торжественное награждение победителей областных конкурсов.«Кер сари» — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда по завершении уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили пиво из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.В мероприятии примут участие общественные организации, чувашские фольклорные коллективы (взрослые и детские) Самары и области, представители власти и культурной общественности.В программе:- фольклорный смотр-конкурс (с 10:00 до 12:00 и с 12:30 до 14:00);- выставка-конкурс чувашских национальных блюд (с 14:00);- выставка декоративно-прикладного творчества (с 14:00);- выставка изобразительного искусства (с 14:00);- фотовыставка, посвященная чувашским национально-культурным мероприятиям (с 14:00);- награждение победителя областного конкурса «Чувашская женщина года» (с 12:20);- награждение победителей областного конкурса «Играй, гармонь» (с 12:20);- награждение победителя областного конкурса «Лучшее сельское поселение Самарской области в деле сохранения родного языка, литературы, культуры в 2017 году» (с 12:20);- награждение победителя областного конкурса «Лучший сельский Дом культуры Самарской области в деле сохранения чувашской культуры в 2017 году» (с 12:20);- подведение итогов фестиваля (14:00 – 15:00) и награждение победителей фестиваля;- выступление профессиональных артистов;- дискотека.Также на данном фольклорном фестивале будут определены коллективы для участия во Всечувашском национальном празднике «Акатуй – 2018», который пройдет в городе Чебоксары с 22 по 25 июня следующего года.Кроме того, в рамках проведения мероприятия состоятся торжества, посвященные 25-летнему юбилею региональной общественной организации «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»).Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары