В Самаре собрали «Корзину доброты» из 7,1 тонны продуктов

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В рамках акции, прошедшей 29 сентября в 240 самарских магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», удалось собрать 7,1 тонн продуктов. Волонтёры фонда вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 1 207 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам Самарской области.В организации и проведении акции приняли участие около 190 волонтеров от Фонда продовольствия «Русь» и примерно 300 сотрудников торговых сетей Х5. Марафон прошел при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарской Епархии и благотворительного фонда «Родные люди».В результате марафона «Корзина доброты» помощь получат малообеспеченные пожилые люди практически из всех муниципалитетов Самарской области, передает пресс-служба X5 Retail Group.