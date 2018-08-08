В Самаре снова размыло дождем склон на четвертой очереди набережной

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Аналогичная ситуация уже возникала на набережной около Ладьи примерно две недели назад. После того происшествия проблемный участок посетила глава города Елена Лапушкина и поручила департаменту градостроительства составить претензию подрядчику. Сообщалось, что гарантийный ремонт должен был быть проведен в двухнедельный срок, однако, указанные две недели прошли, и после первого же дождя грунт снова сошел со склонов.