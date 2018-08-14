В Самаре снизились цены на овощи, бананы, яйца, гречку, мясо и бензин

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В то же время, зафиксировано незначительное повышение розничных цен на хлеб, мясо кур, масло сливочное, лук, морковь, апельсины и мандарины.Вместе с тем, в настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан.Автомобильное топливоПо данным оперативного мониторинга, проводимого министерством, в отдельных муниципальных образованиях региона в июле произошло снижение розничных цен на бензин автомобильный марок АИ-92 на 0,1 – 2,1 руб./л, АИ-95 и дизельное топливо – на 0,1 – 1,1 руб./л.По состоянию на 26.07.2018 на АЗС региона интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо составили:- на бензин марки АИ-80 – 37,4 – 38,1 руб. за литр;- на бензин марки АИ-92 – 40,0 – 41,6 руб. за литр;- на бензин марки АИ-95 – 42,8 – 44,2 руб. за литр;- на дизельное топливо – 41,7 – 43,4 руб. за литр, передает пресс-служба департамента торговли и ценовой политики СО.