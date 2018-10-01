В Самаре скорректировано расписание движения автобусных маршрутов №№ 30, 32, а также автобусов дачных направлений

31

Так, скорректировано расписание автобусного маршрута № 30: автобусы следуют от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и в 16:10, то есть на час раньше.Кроме того, также с учетом пожеланий жителей, со 2 октября 2018 года в расписание движение автобусного маршрута № 32 внесены следующие изменения: отправление от остановки «Совхоз Кряж» (ул. Поселковая) – будет осуществляться раньше, чем обычно - в 05:20 и в 06:18, а отправление от остановки «Хлебная площадь» - позже, чем обычно - в 15:40.Также городской Департамент транспорта информирует граждан о том, что с 1 октября 2018 года дачные перевозки будут осуществляться только по выходным дням (субботам и воскресеньям). При этом все виды льгот (с использованием садово-дачной транспортной карты) сохраняются, передает пресс-служба горадминистрации.