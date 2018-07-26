В Самаре сформирована специальная мотогруппа дорожно-патрульной службы
26 июля 2018 18:09
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Весь личный состав новой мотогруппы прошел специальную подготовку по совершенствованию навыков вождения мототранспортного средства. Полицейские владеют приемами экстренного разгона, торможения, маневрирования.
Технопарк подразделения оснащен пятью современными мотоциклами, которые оборудованы необходимыми звуковыми и световыми сигналами: громкоговорителями и проблесковыми маячками.
Мотопатрули на постоянной основе будут участвовать в профилактических рейдах, направленных на выявление и пресечение дорожных нарушений, которые Госавтоинспекция регулярно проводит в том числе и в вечернее время.
«К сожалению статистика дорожных происшествий с участием мотоциклистов, показывает неутешительные результаты, поэтому, в первые в современной истории самарской полиции создана специальная мотогруппа. Все знают, что в советское время, когда автомобиль считался роскошью, наши коллеги весьма успешно эксплуатировали служебные мотоциклы. Мотогруппа, создана прежде всего с профилактической целью, главная их задача — это осуществление надзора за безопасностью дорожного движения и пресечение нарушений со стороны водителей мототранспорта, которые к сожалению, не всегда являются добросовестными участниками дорожного движения,» - пояснил врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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