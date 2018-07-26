В Самаре сформирована специальная мотогруппа дорожно-патрульной службы

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Весь личный состав новой мотогруппы прошел специальную подготовку по совершенствованию навыков вождения мототранспортного средства. Полицейские владеют приемами экстренного разгона, торможения, маневрирования.Технопарк подразделения оснащен пятью современными мотоциклами, которые оборудованы необходимыми звуковыми и световыми сигналами: громкоговорителями и проблесковыми маячками.Мотопатрули на постоянной основе будут участвовать в профилактических рейдах, направленных на выявление и пресечение дорожных нарушений, которые Госавтоинспекция регулярно проводит в том числе и в вечернее время.«К сожалению статистика дорожных происшествий с участием мотоциклистов, показывает неутешительные результаты, поэтому, в первые в современной истории самарской полиции создана специальная мотогруппа. Все знают, что в советское время, когда автомобиль считался роскошью, наши коллеги весьма успешно эксплуатировали служебные мотоциклы. Мотогруппа, создана прежде всего с профилактической целью, главная их задача — это осуществление надзора за безопасностью дорожного движения и пресечение нарушений со стороны водителей мототранспорта, которые к сожалению, не всегда являются добросовестными участниками дорожного движения,» - пояснил врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области