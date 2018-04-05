В Самаре сформировали Молодежную лигу управленцев

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Проект реализуется по трем направлениям: создание «Молодежной лиги управленцев», работа с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, куда было подано более 600 заявок. 222 претендента в оперативный кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города прошли первый этап отбора - автоматизированное тестирование.Для участия в проекте по направлению формирование «Молодежной лиги управленцев» необходимо было направить анкеты в Администрацию города до 16 марта 2018 года. Всего поступило 63 заявки. С 16 марта по 2 апреля участникам было предложено подготовить видеопрезентацию о себе по заданным вопросам и ролик на странице проекта «Самарская траектория роста» в социальной сети «Вконтакте».5 апреля 2018 года конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Самаыа Владимира Терентьева на основе присланных заявок и видеопрезентаций отобрала кандидатов в «Молодежную лигу управленцев». В итоге в неё вошли 43 молодых человека – это студенты старших курсов и выпускники ведущих ВУЗ-ов Самары в возрасте от 18 до 25 лет.«Профессиональные кадры - одна из наиболее важных тем в работе любого органа власти. По заданию главы Самары Елены Лапушкиной 22 января 2018 года стартовал наш кадровый проект «Самарская траектория роста, - говорит заместитель главы Самары Владимир Терентьев - президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставят задачу поддерживать талантливую молодежь, именно на это нацелен наш проект. Все участники «Молодежной лиги управленцев» не останутся без внимания и сразу попадут в поле зрения кадровых служб Администрации города».Конкурсная комиссия отдавала предпочтение кандидатам, которые готовы разработать и реализовать проекты в различных сферах городского хозяйства. Наиболее популярными направлениями для прохождения практики стали: культура и молодежная политика, управление персоналом, строительство и архитектура, финансы и экономическое развитие Самары.Напомним, формирование «Молодежной лиги управленцев» нацелено на привлечение на муниципальную службу талантливых молодых людей с активной гражданской позицией. Теперь участники Лиги смогут проходить практику в подразделениях администрации Самары, продолжить работу над проектами под руководством наставников – опытных муниципальных служащих, учувствовать в тренингах и мастер-классах. Самых активных участников «Молодежной лиги управленцев включение» включат в кадровый резерв администрации Самары, успешные слушатели также получат рекомендательные письма главы Самары Елены Лапушкиной для дальнейшего трудоустройства. Авторы лучших проектов осенью 2018 года будут трудоустроены в подразделения горадминистрации, сообщает пресс-служба мэрии Самары.