В Самаре сессию "Сбережение народа" открывает фундаментальное выступление главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой

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Участвуют руководители учреждений и внештатные специалисты минздрава Самарской области, IT-менеджеры,учёные, практикующие врачи, руководство области.Работа сессии поделена на четыре секции:«Социально-демографическое развитие #СО: инновационные технологи и новые форматы работы»,«Доступная и качественная медицина в #СО»,«IT-медицина – новое направление в медицинской науке и практике»,«Цифровое здравоохранение».Сессию "Сбережение народа" открывает фундаментальное выступление Минздрава РФСегодня перед РФ стоят серьёзные задачи, обусловленные демографическим прогнозом.Чтобы справиться с вызовами времени, необходима системная работа на всех уровнях.Основные принципы, которые легли в основу реализации проектов Минздрава РФ:- комплексная профилактика;- качество медицинской помощи;- доступность помощи;- комфортность и уважительность медицинской помощи;- инновационное развитие, ускоренное внедрение технологий."В Самарской области есть все для того, чтобы справиться с поставленными целями. Необходимо сконцентрировать силы и правильно расставить приоритеты", - отметила Вероника Скворцова.Глава региона поблагодарил Веронику Скворцову и руководство Минздрава РФ за внимание к региону и участие в работе сессии."Нам очень важно не ошибиться в выборе целей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Также Дмитрий Азаров отметилл, что при разработке стратегии будет учтён и лучший опыт других регионов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.