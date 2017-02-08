В Самаре семилетняя девочка живёт квартире с настоящей волчицей и даже пытается её дрессировать

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Ещё щенком волчицу выкупил из самарского зоопарка знакомый мамы маленькой Ярославы. Позже он решил отдать зверя, и женщина забрала волчонка себе. Ирина — кинолог, служит в полиции уже 10 лет, у неё уже есть опыт общения с гибридами волка и собаки, а один такой — по кличке Алан — живёт в их квартире.Теперь семилетняя Ярослава и трёхлетняя канадская волчица Чара вместе гуляют и играют, но только под присмотром мамы девочки. Ярослава быстро привыкла к щенку и теперь вопросам, страшно ли жить с волчицей, удивляется. Девочка заверяет, Чара никогда не поднимала на неё лапу.— Скребётся только по ночам и воет иногда, когда родители уходят, — рассказывает девочка.Ирина утверждает, что уже достаточно изучила психологию этого дикого зверя, чтобы держать его хищные инстинкты под контролем. Сейчас она и её дочка вместе тренируют Чару.В будущем Ярослава мечтает стать дрессировщиком, а пока она решила написать книгу для самых маленьких "Как приручить волков".