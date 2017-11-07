В Самаре сегодня пройдет Парад Памяти
7 ноября 2017 10:49
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7 ноября в 12.00 на площади им. Куйбышева пройдет Парад Памяти, генеральная репетиция которого прошла 6 ноября. Посвящен Парад Памяти Полководцам Победы, а площадь Куйбышева станет центральной федеральной площадкой в этот день. Участие в параде примут 92 парадных расчета из Самарской области, регионов ПФО и Санкт-Петербурга.
Глава региона Дмитрий Азаров лично побывал на репетиции Парада Памяти и оценил готовность как площади им. Куйбышева, так и парадных расчетов к столь масштабному событию в регионе. «Все участники Парада прибыли в Самару, размещены; парадные расчеты в полной готовности, выставочные павильоны, гусеничная техника установлены на своих местах, площадь Куйбышева готова принять 7-ой Парад Памяти в Самаре», - рассказали главе региона организаторы, сообщает пресс-служба облправительства.
Начнется Парад Памяти ровно в полдень. Полководцы Победы, непосредственно связанные с историей Куйбышева, Приволжского Федерального округа, 65-ой стрелковой дивизии и Ленинградского фронта, станут главными героями Парада Памяти. Именно 65-ая стрелковая дивизия буквально через несколько дней после военного Парада на площади Куйбышева, в ноябре 1941-го вступила в бой на Ленинградском фронте и выбила немцев из Тихвина. Реконструкция битвы «Тихвинская операция» состоится в рамках Парада Памяти.
В парадном строю, включая сводный оркестр, пройдут 92 расчета действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИИ, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов.
В Параде Памяти уже в третий раз примет участие народный артист СССР Василий Лановой. Приглашены представители дипломатических миссий, иностранных посольств и ведомств, которые в числе 22 государств были эвакуированы в «запасную столицу». Особое внимание - ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Атмосфера военного Парада ноября 1941-го будет воссоздана: также оформленная трибуна; ритуал, команды, марши, которые звучали на Парадах того времени; знамена будут соответствовать знаменам частей и соединений 1941 года. На Параде будет представлена именно та военная техника, которая в ноябре 1941 года находилась на вооружении Красной Армии.
«Мы постараемся максимально погрузиться в атмосферу ноября 1941 года. Уровень напряженности и той ответственности, конечно, передать невозможно, но почувствовать сопричастность к тем героическим событиям, которые прошли на площади Куйбышева в 1941 году, мы постараемся. Самарский Парад отличается тем, что он народный. Идеи, мысли, события рождаются не во властных кабинетах. Делается все людьми, самарцами, теми, кому небезразлична история и патриотическое воспитание. В оргкомитете по проведению Парада Памяти глава региона Дмитрий Азаров, мы стояли у истоков проведения Парада Памяти в Самаре. На репетиции он лично убедился в готовности областного центра к проведению Парада. С нами вместе ветераны войны и труда, представители общественных, военно-исторических организаций, патриотических клубов, учреждений образования и культуры – все вместе мы делаем Парад Памяти нашим, самарским событием», - отметил Александр Фетисов, врио вице-губернатора Самарской области, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти.
Телевизионную трансляцию Парада Памяти смогут увидеть все жители Самарской области на телеканале «Россия 24» 7 ноября в 19.00 и на телеканале «Губерния» 7 ноября в 19.10.
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Комментарии
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7 ноября 2017 10:49
Начнется мероприятие ровно в полдень. Социум
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7 ноября 2017 10:10
Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть. Социум
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