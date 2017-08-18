В Самаре с начала года зарегистрировано 27 ДТП с пьяными водителями

Я нашел ошибку
Главные новости: 
За образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам ГИМС были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.
Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
Например, управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» имеет собственную разветвленную аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Подразделения «аварийки» располагаются в непосредственной близости к домам.
«Скорая помощь» для многоквартирных домов
Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:30, а соревнования начнутся в 9:00. Старт будет дан на Волжском проспекте в районе Полевого спуска, напротив памятника Григорию Зесекину.
20 августа состоится первый легкоатлетический марафона на Кубок Главы Самара
Главным образом он свидетельствует о выверенной экономической политике города и удовлетворительном уровне его кредитоспособности.
Специализированное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
Двое жителей Чапаевска задержаны за хищение спиртного
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
Самарец взял ноутбук своей матери и распорядился им по своему усмотрению
Аукцион планируется в октябре 2017 года. В этом году в качестве лотов будут представлены работы 20 известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Пензы, Белгорода, Феодосии, Керчи, Севастополя, Симферополя, Ялты, Луганска.
В Самаре открывается предпоказ работ к благотворительному аукциону «Самарский»
сегодня  Пятница, 18 августа, 18:03
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/08:
USD 59.25
-0.4
EUR 69.65
-0.35
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре с начала года зарегистрировано 27 ДТП с пьяными водителями

18 августа 2017 14:01
103
В Самаре с начала года зарегистрировано 27 ДТП с пьяными водителями
В областном центре пройдет специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

За 7 месяцев 2017 года на территории г.о. Самара зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в которых 3 человека погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести, сообщает горГАИ.

В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 22.00 до 02.00 19 августа 2017 года г. Самара будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В ходе него на территории области будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.

Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 августа 2017  17:47
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.   Социум
15
18 августа 2017  17:15
Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:30, а соревнования начнутся в 9:00. Старт будет дан на Волжском проспекте в районе Полевого спуска, напротив памятника Григорию Зесекину.
20 августа состоится первый легкоатлетический марафона на Кубок Главы Самара
Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:30, а соревнования начнутся в 9:00. Старт будет дан на Волжском проспекте в районе Полевого спуска, напротив... Социум
58
18 августа 2017  15:45
Аукцион планируется в октябре 2017 года. В этом году в качестве лотов будут представлены работы 20 известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Пензы, Белгорода, Феодосии, Керчи, Севастополя, Симферополя, Ялты, Луганска.
В Самаре открывается предпоказ работ к благотворительному аукциону «Самарский»
 Аукцион планируется в октябре 2017 года. В этом году в качестве лотов будут представлены работы 20 известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Пензы,... Социум
84
Весь список

Здравоохранение
18 августа 2017  15:38
Цель проекта – помочь жителям получать необходимую медицинскую помощь быстро, без очередей и многократных хождений за талонами к врачу, на диагностические и лечебные процедуры.
Самарская область включилась в работу по пилотному проекту «Бережливая поликлиника»
Цель проекта – помочь жителям получать необходимую медицинскую помощь быстро, без очередей и многократных хождений за талонами к врачу, на диагностические... Здравоохранение
93
18 августа 2017  13:25
Врачи в Самаре возмутились поведением матери ВИЧ-инфицированного ребенка
Врачи в Самаре возмутились поведением матери ВИЧ-инфицированного ребенка
Она отказывалась от наблюдения ребенка у врачей. Здравоохранение
158
18 августа 2017  10:53
В России к осени прогнозируется подорожание лекарств на 5–20%
В первую очередь подорожание коснется так называемых сезонных препаратов. Здравоохранение
163
Весь список
Новости медицины
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
224
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
278
2 июля 2017  23:27
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
 Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
237
Весь список
Туризм
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
336
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
274
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
145
Весь список
Образование
17 августа 2017  15:34
Руководство федерального Минобрнауки высоко оценило региональную систему образования.
В Самаре состоялся первый этап августовской областной конференции работников образования
Руководство федерального Минобрнауки высоко оценило региональную систему образования.  Образование
214
17 августа 2017  14:58
В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.
Учитель из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую методику подготовки к ЕГЭ
 В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.  Образование
235
14 августа 2017  15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
239
Весь список

Культура
18 августа 2017  11:52
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Фестивале примут участие творческие коллективы из Франции, Камеруна, Бразилии, России. Культура
133
17 августа 2017  16:48
В чем преимущества заказа пиццы на дом
 Каждый человек любит сытно и вкусно поесть, но, к сожалению, не у всех есть свободное время на приготовление особого блюда. Культура
44
17 августа 2017  11:52
Самарцев приглашают на общегородской праздник «Яблочный спас»
Самарцев приглашают на общегородской праздник «Яблочный спас»
Праздничные концерты пройдут на трех площадках. Культура
304
Весь список
Мода
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
45
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
128
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
160
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
337
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7140
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1376
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5405
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1799
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2841
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
526
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2222
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2020
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1639
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1807
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5614
Весь список

Мероприятия
Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником
«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
Весь список
Популярное
за сегодня

Три жительницы Самары пытались украсть 6 пакетов с колбасой

624

Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия

521

Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд

382
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4468

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2170

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2128
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда