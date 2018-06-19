В Самаре розничные цены на дизтопливо и бензин продолжают расти

149

В Самарской области рост цен продолжается и в июне. По данным минкэономразвития Самарской области, в мае розничные цены на бензин увеличились на 6,5%, а на дизельное топливо – на 5,7%.Стоимость розничных цен на топливо в Самарской области на 31 мая следующая:37,3 - 38 рублей/литр за бензин марки АИ-8039,9 - 41,6 рублей/литр за бензин марки АИ-9242,6 - 43,8 рублей/литр за бензин марки АИ-95Стоимость дизельного топлива 41,5-43,2 рублей/литрВ июне цены продолжают расти. По информации Самарастата стоимость бензина марки АИ-92 за последнюю неделю увеличилась на 3,1%, а на бензин АИ-98 – на 1,17%. Стоимость дизельного топлива осталась без изменений.