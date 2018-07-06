В Самаре рождается новая традиция танцевальных парадов
6 июля 2018 21:40
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Рецепт хорошего настроения найден: собрать несколько десятков позитивных людей и танцевать.
А целый город в восторге, передает пресс-служба администрации Самары.
Видео здесь.
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