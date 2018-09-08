В Самаре родилась новая традиция ежегодного празднования Фестиваля студентов!
8 сентября 2018 20:23
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мультимедийное световое представление. Организаторы обещают великолепное по зрелищности и оригинальное по исполнению шоу, которое заинтригует даже самого искушенного зрителя.
Изящная геометрия лазерного луча создаст на речной глади вечерней Волги выразительные картины исторической Самары и 100-летия университетского образования, в рамках которого проходит фестиваль.
С 14 часов на одной площадке 16 ведущих вузов Самарской области представляют инновационные разработки и лучшие практики своих лабораторий и кафедр. Инициатива проведения Фестиваля студентов принадлежит студенческой молодежи Самарской области и была поддержана временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, который обратился к организаторам и гостям фестиваля во время торжественной церемонии открытия с приветственным словом:
«Я очень рад сегодня поздравить вас с замечательным студенческим фестивалем, посвященным 100-летию университетского образования в Самарской области и, конечно же, с Днем города, с Днем любимой Самары! Мы впервые по инициативе студенческих общественных организаций, Союза ректоров проводим такой фестиваль, но я думаю, наш День города и студенчество Самары заслуживает того, чтобы мы проводили студенческий фестиваль ежегодно! У нас почти 100 тысяч студентов в Самарской области – это целый студенческий город! От вашей энергии, от вашей активности, от вашей тяги к знаниям многое зависит в нашем регионе. Я очень рассчитываю, что вы получите нужные знания, нужные навыки и возьметесь за настоящее дело, за ту работу, которая приведет к процветанию нашу любимую Самарскую землю!»
В ознаменование открытия фестиваля Дмитрий Азаров вручил флаг Парада спорта олимпийскому чемпиону Максиму Опалеву. В честь года волонтеров на 2-й набережной торжественно посадили деревья и открыли Аллею добровольчества. «Наш город за последние месяцы очень сильно преобразился. В него влюбились заново самарцы и сотни тысяч туристов, которые приехали к нам со всего мира. И во многом это стало возможно благодаря волонтерам, которые отработали на Чемпионате мира по футболу. Среди них много студентов, старшеклассников, и я знаю, что они здесь присутствуют сегодня. Я хочу вас поблагодарить ещё раз. И надеюсь, что волонтерское движение охватит всех студентов», – сказал Дмитрий Азаров.
От главной сцены до спортивной площадки прошел Парад спортсменов, в котором приняли участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники.
Флеш-моб «Мы – будущее России» ознаменовал открытие второй части программы Фестиваля студентов. У главной сцены под слова песни «Новое поколение» вместе с танцевальным коллективом NewFace более тысячи студентов и гостей фестиваля повторяли зажигательные
танцевальные движения. Одним из самых приятных моментов вечера станет награждение победителей спортивной, музыкальной, интеллектуальной и танцевальной площадок, а также розыгрыш призов среди участников фестивального квеста.
В целях поощрения граждан за высокие достижения в образовательной и научной деятельности в интересах социально-экономического и социокультурного развития Самарской области и в связи с празднованием в 2018 году 100-летия университетского образования в Самарской области распоряжением Губернатора Самарской области учрежден памятный знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности». Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров впервые на Фестивале студентов вручил Памятный знак студентам-победителям областного конкурса «Молодой ученый 2018 года». Его удостоились Анастасия Рогозина, Ольга Моссоулина и Елена Солдусова.
Формат фестиваля дал толчок к формированию и развитию научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмену достижениями между студентами вузов и ссузов, и безусловно, будет способствовать вовлечению студенчества в активную жизнь города и области в целом.
«Мы стремимся к тому, чтобы всё больше и больше интересных, творческих проектов реализовывалось на самарской земле, чтобы та идея культурной столицы Поволжья, которая сегодня есть относительно Самары, стала доминирующей, и мы по праву назывались городом культурной столицы Поволжья. Но что точно мы имеем сегодня – Самара – студенческий город! И здесь энергия молодых людей заставляет жизнь меняться к лучшему опережающими темпами. Я хочу вас поблагодарить за вашу активность, за ваше небезразличие и пожелать вам успехов. В добрый путь, студенческая Самара!» – подытожил Д.И. Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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