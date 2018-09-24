В Самаре реализуется художественный проект «Русский Авангард: на рубеже эпох»
24 сентября 2018 16:20
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В ходе его проведения на рекламных конструкциях остановок общественного транспорта размещаются репродукции русского авангарда из коллекции областного музея. Среди них работы всемирно известных авторов: К. Малевича, А. Лентулова, П. Кончаловского, О. Розановой, Н. Попова, Н. Менькова, Е. Бебутовой и многих других.
Выставка проходит в рамках проекта «Цифровой музей Передвижники.рф» в партнерстве с АНО «Культура жизни», при поддержке Администрации городского округа Самара и Самарского областного художественного музея.
Проект, направленный на поддержание и развитие городской среды, способствует созданию позитивного культурного и туристического образа города, а также популяризирует российское художественное наследие.
С адресной программой размещения репродукций можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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