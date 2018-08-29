В Самаре растет динамика перехода многоквартирных домов на модельный договор обслуживания

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Как пояснил руководитель управления надзора за договорными отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области Вячеслав Тихонов, основная цель – выстраивание равноправных отношений между собственниками и управляющими организациями.«Модельный договор – это базовый документ, на основании которого выстраиваются порядок и условия предоставления коммунальных услуг. Применение его норм позволяет избежать конфликтных ситуаций. В целом, в Промышленном районе и в городе складывается положительная динамика перехода на модельный договор», - констатировал Вячеслав Тихонов.В документе четко прописаны обязательства обслуживающей организации не только по видам работ, но и по срокам выполнения и способам отчета перед собственниками. Также буквально по пунктам дана полная расшифровка платежа на управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Особое внимание в модельном договоре уделено участию жителей в разработке планов текущего ремонта, составлению дефектных ведомостей и смет.Участники встречи активно обсуждали тему инициативности жителей. Активист многоквартирного дома №82 по ул. Стара-Загора, Нина Пасько рассказала, что еще два-три года назад жильцы очень неохотно проявляли интерес к судьбе дома.«Сейчас ситуация изменилась. Люди начинают проявлять инициативу. Одни цветы сажают, другие за газоном ухаживают. Содержание договора обсуждали на общем собрании, детально изучали. Очень много зависит от самих людей. Важно, чтобы они не оставались равнодушными», - поделилась Нина Пасько.Подобные встречи с жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, передает пресс-служба администрации Самары.