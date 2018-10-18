В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

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При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции: 8Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка, передает пресс-служба горадминистрации.