В Самаре работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

63

Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам эпидемиологической ситуации, мерам по профилактике гриппа и ОРВИ, а также рекомендации для родителей, как уберечь детей от заболевания.Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8 (846) 267-42-94, специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону 8 (846) 260-38-21 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, передает пресс-службагорадминистрации.