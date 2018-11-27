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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции

27 ноября 2018 17:35
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Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также специалисты ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.
В Самаре в период с 26.11.2018 по 08.12.2018 Управлением Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» организована работа «горячей линии».

Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также специалисты ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.

Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8 (846) 267-42-94, специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефонам 8 (846) 260-38-21, 8 (846) 241-21-19 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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