В Самаре работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции

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Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также специалисты ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8 (846) 267-42-94, специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефонам 8 (846) 260-38-21, 8 (846) 241-21-19 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, передает пресс-служба горадминистрации.