В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности

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Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам нормативных требований к молочным продуктам.Кроме того, специалисты расскажут о рекомендациях по выбору продуктов питания, о том, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и другое.Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефонуУправление напоминает, что на страницах Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru) каждый потребитель может ознакомиться с информацией о выявленных специалистами Роспотребнадзора фальсифицированных продуктах, а также с рекомендациями по здоровому питанию, передает пресс-служба горадминистрации.