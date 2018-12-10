Я нашел ошибку
Главные новости: 
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан проект службы крови Самарской области «Донорское поколение Next».
Служба крови Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской области.
О ситуации с заболеваемостью корью в регионе
Кириллову вменяют статью
Бывший главврач больницы Пирогова и его подчиненная стали фигурантами уголовных дел
В декабре автомобилисты столкнулись с новым видом мошенничества с ОСАГО.
Онлайн-афера. Как не потерять деньги на ОСАГО
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
Среди получателей – ветераны войн и их родственники, труженики тыла, инвалиды, дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие.
427 самарских семей обеспечены жильем в 2018 году за счет бюджетных средств
Сегодня руководители отраслевых министерств отчитались о том, как идёт подготовка к реализации каждого из нацпроектов ,а также об ожидаемых объемах финансирования.
Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по национальным и приоритетным проектам СО
На Фестиваль соберутся творческие коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей из 30 городов и районов Самарской области.
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
сегодня  Понедельник, 10 декабря, 17:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/12:
USD 66.24
-0.68
EUR 75.71
-0.37
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

10 декабря 2018 16:36
46
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
В преддверии новогодних праздников и зимних каникул детей Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 10.12.2018 по 28.12.2018 проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам «горячих линий».

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (846) 266-98-49 - отдел надзора по гигиене детей и подростков (г. Самара).

Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8 (846) 373-49-22 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара.

Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Режим работы «горячих линий»: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) ежедневно, за исключением выходных дней, передает пресс-служба администрации Самары. 



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 декабря 2018  16:51
В декабре автомобилисты столкнулись с новым видом мошенничества с ОСАГО.
Онлайн-афера. Как не потерять деньги на ОСАГО
В декабре автомобилисты столкнулись с новым видом мошенничества с ОСАГО.   Социум
22
10 декабря 2018  16:36
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а... Социум
42
10 декабря 2018  16:27
Среди получателей – ветераны войн и их родственники, труженики тыла, инвалиды, дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие.
427 самарских семей обеспечены жильем в 2018 году за счет бюджетных средств
 Среди получателей – ветераны войн и их родственники, труженики тыла, инвалиды, дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие.  Социум
79
Весь список

Здравоохранение
10 декабря 2018  17:05
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан проект службы крови Самарской области «Донорское поколение Next».
Служба крови Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан... Здравоохранение
2
10 декабря 2018  17:00
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской области.
О ситуации с заболеваемостью корью в регионе
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской... Здравоохранение
11
10 декабря 2018  10:58
Самарские поликлиники преображаются в едином стиле Всего в проекте участвует 13 учреждений региона
Самарские поликлиники преображаются в едином стиле
Всего в проекте участвует 13 учреждений региона. Здравоохранение
190
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
128
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
157
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
214
Весь список
Туризм
10 декабря 2018  10:30
Треть путешественников останутся в Новый год дома из-за слишком дорогих билетов и путевок
Треть путешественников останутся в Новый год дома из-за слишком дорогих билетов и путевок
15% признались, что планируют поехать в другой город или страну. Туризм
147
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2255
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
262
Весь список
Образование
8 декабря 2018  19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.
Образовательный проект МГИМО "Международная школа молодёжной дипломатии" презентован в СО
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.  Образование
565
7 декабря 2018  11:32
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу Она будет рассчитана на 1200 детей.
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
248
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
437
Весь список

Культура
10 декабря 2018  13:18
Кинотеатр в ТЦ
Кинотеатр в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре снова заработал
Он открылся в третий раз. Культура
108
10 декабря 2018  12:53
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев.
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
118
8 декабря 2018  22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты.
Алексей Учитель приступает к съёмкам фильма о Викторе Цое
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты.  Культура
840
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
99
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
394
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
649
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
477
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
796
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
727
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
476
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
523
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
832
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1057
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
947
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1339
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1726
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1791
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3001
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные