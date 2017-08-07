В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
7 августа 2017 17:10
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Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или невыплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства.
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