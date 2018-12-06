В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы

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При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» для населения по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности: 8 (846) 998-67-00.Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации администрацией Самары будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства, передает пресс-служба горадминистрации.