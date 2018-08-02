В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
2 августа 2018 17:52
100
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства, передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 августа 2018 18:30
Что делать бабулям и дедулям, у которых нет соцсетей, но есть талант? Правильно! Звать на помощь внуков. Социум
6
2 августа 2018 17:52
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей... Социум
93
2 августа 2018 17:47
Прежде всего, его действие направлено на защиту прав собственников и гарантированное предоставление качественных услуг в сфере жилищно-коммунального... Социум
75
Здравоохранение
2 августа 2018 17:32
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов. Здравоохранение
58
31 июля 2018 12:27
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
163
31 июля 2018 11:24
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
161
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
294
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
612
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
384
Туризм
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
233
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
154
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
337
Образование
1 августа 2018 16:54
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе. Образование
281
30 июля 2018 13:05
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
297
30 июля 2018 11:59
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
278
Культура
2 августа 2018 12:50
Приглашают участников в возрасте от 18 до 35 лет. Культура
142
1 августа 2018 13:08
По планам ремонт рассчитан на две недели. Культура
172
1 августа 2018 10:19
Долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Культура
154
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
960
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1185
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1227
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
546
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
524
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1026
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
800
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
832
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
999
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1457
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1409
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3115
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2187
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3338
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
642
Мероприятия