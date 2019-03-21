В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»

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Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».Также сообщить информацию можно по телефонам доверия:ГУМВД России по Самарской области: 278-13-40,Отдела наркоконтроля ГУМВД России по Самарской области: 278-08-04 (круглосуточно),Прокуратуры города Самара: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни),Дежурной части Управления МВД России по городу Самаре: 373-74-79, 334-62-03, 373-76-40, передает пресс-служба горадминистрации.