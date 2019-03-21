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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»

21 марта 2019 15:11
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Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
При Администрации Самары организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции: 8 (846) 337-36-26.

Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».

Также сообщить информацию можно по телефонам доверия:

ГУМВД России по Самарской области: 278-13-40,

Отдела наркоконтроля ГУМВД России по Самарской области: 278-08-04 (круглосуточно),

Прокуратуры города Самара: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни),

Дежурной части Управления МВД России по городу Самаре: 373-74-79, 334-62-03, 373-76-40, передает пресс-служба горадминистрации. 
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