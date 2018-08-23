В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»

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При Администрации городского округа Самара организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции:Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».Также сообщить информацию можно по телефону доверия ГУМВД России по Самарской области: 335-66-88 (круглосуточно) и телефону доверия прокуратуры г. Самары: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни), передает пресс-служба администрации Самары.