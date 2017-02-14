В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
14 февраля 2017 15:15
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Молодым людям, которые в самый романтический день в году решили сделать первый официальный шаг к совместному будущему – подать заявление о регистрации брака – предложили сегодня «Защитить свою любовь!». Наряду с заявлением, сделать ещё один ответственный шаг. Пройти тест на ВИЧ. Для себя, для своей будущей семьи. В этом потенциальным молодоженам помогли специалисты областного центра по борьбе и профилактике СПИД.
Прямо во Дворце бракосочетаний был развернут мобильный пункт экспресс-тестирования. Анализ занимает несколько минут. Каждый участник акции получил красную ленточку, символ борьбы со СПИДом и главное - информацию о своем ВИЧ-
статусе. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый житель региона, напоминают врачи. В Самарской области для этого есть все ресурсы и возможности. Экспресс-тесты позволяют получить первичную информацию оперативно.
Но, даже есть тест положительный – это еще не диагноз. Сделать окончательный вывод о наличии или отсутствии ВИЧ можно только на основании трех обязательных составляющих, подчеркивает Алексей Спирин, главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД: « Определить диагноз можно только после всесторонне обследования – лабораторного, клинического и эпидемиологического. По сути, ни один врач, ни в одной поликлинике – не может самостоятельно, без участия специалистов СПИД-центра поставить диагноз ВИЧ-инфекция»
Способом заражения все чаще становится половой путь, более чем в 60% случаев инфицирования. Именно об этом напоминают специалисты СПИД-центра сегодня, в День Влюбленных, в рамках акции « Защити свою любовь!».
Сегодня за два часа работы мобильного пункта , экспресс-тест на ВИЧ прошли 27 человек.
Сдать тест на ВИЧ можно в любой будний день бесплатно и анонимно в Самарском Областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу: ул. Ново-Садовая, 178, сообщает пресс-служба СПИД-центра.
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