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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проводятся курсы по реставрации икон

24 августа 2017 18:57
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Курсы проводит искусствовед и реставратор из Государственного Русского музея Дарья Евгеньевна Мальцева. Среди слушателей прихожане Самарской общины.
В воскресенье 20 августа 2017 года при Храме Самарской Старообрядческой общины Древлеправославной Поморской Церкви открылась вторая недельная сессия курсов по реставрации икон, начатых в июле прошлого года. Курсы проводит искусствовед и реставратор из Государственного Русского музея (СПб), много лет работавшая в Италии Дарья Мальцева. Среди слушателей прихожане Самарской общины.

Идея проведения подобных курсов была подсказана самой жизнью. Старообрядцы издавна сохраняли древние образа, поэтому в каждом Храме находится значительное количество старых икон, многие из которых дошли до нас в разрушенном состоянии. Грунт и живопись на них отслаиваются и осыпаются, и такие иконы нуждаются в срочной реставрации.

Нехватка профессиональных кадров ставит эти уникальные памятники под угрозу полного исчезновения. К тому же крайне недостаточно квалифицированных реставраторов среди староверов, поэтому остро стоит вопрос подготовки людей, способных на местах оказать неотложную помощь иконам.

Несмотря на то, что состояние икон в Самарском Храме довольно благополучное, для их дальнейшей сохранности необходимо постоянное наблюдение и грамотный уход за ними.

Для слушателей курсов поставлена задача освоения навыков по укреплению разрушений грунта и красочного слоя, что является необходимой мерой для спасения наших святынь.

Подобный опыт, предпринятый Самарской Старообрядческой Поморской общиной по сохранению духовного и культурного наследия является первым и единственным в этом направлении. Предполагается и в дальнейшем продолжение работы для углубления полученных навыков и знаний, сообщает пресс-служба облправительства. 
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