В Самаре проводится открытый конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

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В презентации приняли участие представители правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, члены профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, ландшафтных архитекторов и градостроителей; представители СМИ, специалисты иобщественники в сфере развития и управления общественными пространствами, культурного программирования, экологии и природопользования.Организатором конкурса выступает Самарская региональная организация Союза Архитекторов России при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области иМинистерства строительства Самарской области, а также Администрации городского округа Самара.В результате конкурса решением жюри, не менее половины которого составят архитекторы, будет определено лучшее концептуальное функционально-планировочное и объемно-пространственное решение реконструкции парка, что позволит придать территории новую роль вгородском пространстве и культурной жизни Самары.Председатель правления Самарской организации Союза архитекторов России Юрий Корякин сообщил, что конкурс является открытым, его участниками могут быть все желающие, в том числе и зарубежные архитекторы – как отдельные авторы, так и авторские коллективы.Проекты реконструкции парка должны предусматривать:- прогулочную зону, в том числе пешеходные аллеи и дорожки, нестационарные объекты питания, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, озеленения и ландшафтной парковой архитектуры;- физкультурно-оздоровительную зону с размещением плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки), лыжной базы и горнолыжного спуска с подъемником;- зону массовых мероприятий с аттракционами и нестационарными объектами питания, а также с альтернативными зонами отдыха и развлечений;- зону отдыха детей с размещением детских площадок и аттракционов;- административно-хозяйственную зону с размещением модульного хозяйственно-административного блока;- зону объектов инженерной инфраструктуры;- зону объектов транспорта;- реконструкцию арки главного входа;- установку малых архитектурных форм;- беговые и велодорожки;- площадку со сценой для проведения праздничных мероприятий;- благоустройство спусков к реке Волге и к прибрежной зоне с городским пляжем;- решение всесезонной эксплуатации и использования объектов парка.При разработке концепции реконструкции парка необходимо учитывать: примыкание территории парка к береговой полосе реки Волги; сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты; требования по формированию доступной среды жизнедеятельности длямаломобильных групп населения; сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.Юрий Корякин отметил, что парк площадью 42,4 га - государственный памятник природы местного значения - имеет научно-познавательное, культурное, рекреационное значение. Здесь произрастают редкие виды растений, расположены памятник археологии федерального значения (стоянка, поселение VIII—IX вв. н. э.), объект культурного наследия (купеческая дача 1903 г. постройки по проекту архитектора Ф. Засухина), действуют культурно-развлекательные и спортивные предприятия: кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноубордистская трасса с подъемником.Загородный парк, открытый в 1932 году на месте бывшей купеческой усадбы, более 80 лет является любимым местом круглогодичного отдыха жителей и гостей города.На презентации участники обсудили текущую ситуацию на объекте, рассмотрели представленные схемы парка. Кандидат архитектуры, доцент кафедры «Дизайн» АСА СамГТУ Анна Заславская в рамках презентации показала элементы дизайна общественных пространств,которые использовали архитекторы при создании известных крупных парков в Москве и за рубежом. Наталья Кучер, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России, представила исторические фотографии парка и фотографии настоящеговремени. Она отметила, что к участию в конкурсе приглашаются не только архитекторы и специалисты с области градостроительства, но и инженеры, экономисты, социологи, антропологи, дендрологи, экологи. По ее мнению, объект разноплановый и проектировать вариантыреконструкции лучше командами специалистов из разных сфер.Внести пожелания по изменению условий конкурса можно до 7 сентября. Проекты участников конкурса принимаются до 2 ноября.Призовой фонд конкурса:I место — одна премия 500 000 руб.;II место — две премии по 250 000 руб.;III место — три премии по 200 000 руб.;IV место — четыре премии по 100 000 руб.;V место — пять премий по 50 000 руб., передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети