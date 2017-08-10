В Самаре проводится изучение общественного мнения о деятельности полиции

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В период с 10 по 30 августа 2017 года на территории города Самары сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области проводится изучение мнения населения о деятельности УМВД России по г.Самаре. Сегодня, 10 августа, будут опрошены жители Кировского района.15 августа - жители Промышленного района,16 августа - жители Советского района,18 августа - жители Ленинского района,22 августа - жители Октябрьского района,23 августа - жители Железнодорожного района,25 августа - жители Куйбышевского района,29 августа - жители Красноглинского района,30 августа - жители Самарского района.В опросе принимают участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории районов.Сотрудники органов внутренних дел предлагают гражданам ответить на пять вопросов. Опрос проводится анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в обобщенном виде.