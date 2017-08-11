В Самаре проверили готовность подразделений Росгвардии к действиям в случае ЧП в образовательном учреждении
11 августа 2017 09:43
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По итогам действия всех прибывших служб заслуживают удовлетворительной оценки.
В преддверие начала нового учебного года Управление Росгвардии по Самарской области придает особое значение вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений. Это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с местными органами власти, правоохранительными структурами и вспомогательными службами.
С целью обеспечения функциональной готовности образовательного учреждения к возможным чрезвычайным ситуациям, в Самаре, на базе одной из гимназий прошли тактико-специальные занятия.
По легенде учений,на пульт дежурного управления вневедомственной охраны г. Самара поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожного вызова с охраняемого объекта. Прибыв на место, сотрудники группы задержания выяснили, что условный преступник попытался пронести в помещение гимназии сумку с муляжом взрывного устройства. В кратчайшие сроки с момента получения информации на место происшествия прибыли сотрудники полиции и группа разминирования ОМОН на транспорте Управления Росгвардии. В школе был проведен полный комплекс антитеррористических мероприятий.
Подводя итоги занятий, начальник управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Ганичкин отметил, что действия всех прибывших служб заслуживают удовлетворительной оценки. Все сработали оперативно. Особенно была отмечена работа кинолога с собакой по кличке Король Солнце, который сразу обнаружил учебную закладку, имитирующую взрывчатое вещество.
- На территории Самарской области подразделениями вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области обеспечивается безопасность более 340образовательных учреждений. Надеемся, что в этом учебном году подобные ситуации возникать не будут, и нам не придется применять наш опыт на практике. В тоже время мы находимся в постоянной готовности и, безусловно, готовы оперативно реагировать на все сигналы, - сказал в заключении Дмитрий Викторович.
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