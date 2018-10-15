В Самаре проведут статистику использования информационных технологий

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В ходе обследования производится выборочное интервьюирование населения Самары и муниципальных образований в возрасте старше 15 лет.По итогам Самарастат планирует получить данные о:- наличии и использовании в частных домашних хозяйствах информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей;- использовании населением мобильных телефонов, персональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- использовании средств защиты информации;- получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.Опрос проводится ин­тервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 8(846) 263-89-60, передает пресс-служба горадминистрации.